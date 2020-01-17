Пациентам с коронавирусом посоветовали заменить мясо на рыбу

Такой рацион будет способствовать выработке антител к вирусу.

Пациентам с коронавирусом рекомендуется заменить мясо на рыбу и молочные продукты. Об этом в разговоре ТАСС рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

Он пояснил, что рыба и молочные продукты богаты белком и легче усваиваются организмом. Такой рацион будет способствовать выработке антител к вирусу. Придерживаться такого питания нужно как во время болезни, так и после выздоровления.

Помимо этого, Тутельян призвал пациентов с COVID-19 соблюдать питьевой режим и выпивать не менее двух литров жидкости в день.

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