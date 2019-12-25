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Врач назвала оптимальное для здоровья число мандаринов в день
Сегодня, 16:21
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nastya960

Врач назвала оптимальное для здоровья число мандаринов в день

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Если человек здоров, то умеренность в употреблении не помешает, например, съесть 10 мандаринов за день – уже много.

В предновогодние дни появилась целая серия статей о вреде чрезмерного употребления мандаринов. Действительно ли они могут нанести вред, телеканалу "МИР 24" рассказала руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева.

Как и с любыми другими продуктами, переизбыток даже полезных компонентов нежелателен.

Ксения Селезнева, врач-диетолог-гастроэнтеролог

Если переесть тот или иной продукт, это может привести к его непереносимости и к возникновению аллергии. Есть цитрусовые вовсе не советуется людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также осторожно с ними нужно быть тем, у кого уже есть на них аллергия.

Если человек здоров, то умеренность в употреблении не помешает, например, съесть 10 мандаринов за день – уже много.

Если есть несколько раз в неделю по 2-3 мандарина, в другие дни добавлять другие фрукты, то мы сводим риски нежелательных реакций к минимуму.

Ксения Селезнева, врач-диетолог-гастроэнтеролог

Ранее диетолог перечислил вредные свойства мандаринов.

Фото: pixabay

Теги: диетолог, мандарины, цитрусовые
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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