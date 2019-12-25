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Врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса
Сегодня, 9:04
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lesjasap

Врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса

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Эксперт рассказал о том, как правильно считать дыхание.

Врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса. Им может стать одышка. Об этом иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил в интервью "Ленте.ру". Специалист считает, что частоту дыхания следует считать в покое. Это связано с тем, что при повышенной температуре у человека более тяжелое дыхание.

Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность

Владимир Болибок, иммунолог

Эксперт напомнил, что одышка опасна в сочетании с тахикардией. Если без повышенной температуры пациент имеет учащенный сердечный ритм и одышку, то это говорит о том, что следует задумать о вызове медика, а также дает основания для возможного проведения КТ легких.

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Фото: Pixabay.com

Теги: одышка, симптом, тахикардия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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