Эксперт рассказал о том, как правильно считать дыхание.

Врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса. Им может стать одышка. Об этом иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил в интервью "Ленте.ру". Специалист считает, что частоту дыхания следует считать в покое. Это связано с тем, что при повышенной температуре у человека более тяжелое дыхание.

Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность Владимир Болибок, иммунолог

Эксперт напомнил, что одышка опасна в сочетании с тахикардией. Если без повышенной температуры пациент имеет учащенный сердечный ритм и одышку, то это говорит о том, что следует задумать о вызове медика, а также дает основания для возможного проведения КТ легких.

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