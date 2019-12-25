В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом COVID-19

При его появлении рекомендуется оперативно обратиться к медикам.

Появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым грозным признаком COVID-19. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, при выявлении такого симптома необходимо оперативно обратиться к медикам.

Самый грозный симптом - появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу. Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Специалист добавила, на данный момент каких-либо новых симптомов коронавируса не появилось. Они все были описаны в год начала пандемии COVID-19 и с тех пор не изменились.

Ранее ученые из Института системной биологии совместно с коллегами из Вашингтонского и Стэнфордского университетов провели исследование и выяснили, что на иммунный ответ организма человека на коронавирус влияют изменения в метаболизме плазмы крови и иммунных клеток.

Фото: Piter.tv