Стало известно, что влияет на тяжесть течения коронавируса

Для это была исследована кровь от 198 пациентов с коронавирусом.

Ученые из Института системной биологии совместно с коллегами из Вашингтонского и Стэнфордского университетов провели исследование и выяснили, что на иммунный ответ организма человека на коронавирус влияют изменения в метаболизме плазмы крови и иммунных клеток. Статья опубликована в журнале Nature Biotechnology.

Ученые исследовали 374 образца крови от 198 пациентов, болеющих коронавирусом. Причем анализы были взяты в течение первой недели после диагностирования у них COVID-19.

Оказалось, что фактором повышенной тяжести течение коронавируса являются изменения в активности метаболитов. Секвенирование одиночных клеток также показало, что у каждого типа иммунных клеток имелись свои определенные метаболические сигнатуры.

Ассоциированная с метаболомом плазмы перестройка иммунной системы позволяла предсказывать тяжесть болезни и даже смерть пациента, — говорится в исследовании.

Ранее мы писали, что ФАС проведет дополнительные проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен.

Фото: pixabay