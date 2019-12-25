Врач назвал опасность красных родинок

Специалист рассказала, когда следует обращаться за помощью к медикам.

Названа опасность красных родинок. Об этом в интервью "Аргументам и фактам" заявила телеведущая и врач Татьяна Шаповаленко. Эксперт отметила, что красные родинки (ангиомы) есть у половины взрослого населения. Они являются доброкачественными новообразованиями и обычно неопасны. Однако существует угроза того, что ангиома может превратиться в злокачественную опухоль.

Потому при ангиомах лучше не загорать и закрывать их от солнца одеждой Татьяна Шаповаленко, врач

Эксперт объяснила, что если красная родинка изменила свой размер или цвет, то ее стоит показать специалисту.

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок.