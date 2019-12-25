Косметолог раскрыла информацию о том, какие бывают доброкачественные родинки.

Врач развеяла мифы об "опасных" родинках. Об этом в интервью для "АиФ" рассказала косметолог Светлана Донецкая. Специалист объяснила, что в обществе существует миф о том, что темные родинки на теле несут в себе большую опасность, чем красные. По словам медика, на самом деле это заблуждение. Она напомнила, что существуют беспигментные формы меланомы.

Медик заявила, что нельзя говорить о том, что выпуклые родинки безопаснее, чем плоские. На самом деле меланома может возвышаться над поверхностью кожи. Также наличие волос на поверхности не может являться гарантией того, что невус доброкачественный.

Существуют гигантские волосатые злокачественные невусы, которые выделяются в отдельную группу Светлана Донецкая, врач-косметолог

По словам врача, определить, является ли родинка злокачественной можно только после визита к специалисту. Для этого необходимо провести гистологическое исследование.

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