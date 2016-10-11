Косметолог рассказала о способе приобрести красивый загар. Об этом в интервью "РИА Новостям" заявила главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнеева. Она объяснила, что всего один стакан морковного сока три раза в неделю в течение месяца позволит коже приобрести золотистый оттенок и закрепить уже существующий загар.
В пищу нужно употреблять фрукты, рыбу, морскую капусту, кисломолочные продукты. Это в комплексе благоприятно воздействует на организм
Наталия Махнеева, главный внештатный косметолог Подмосковья
Эксперт напомнила, что в употреблении морковного сока важно не переусердствовать. После месяца приема напитка следует сделать перерыв, а через несколько недель снова повторить курс. Морковный сок также благоприятно сказывается на коже лица. Она становится ухоженной и гладкой.
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Видео: YouTube / Moё Меню
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