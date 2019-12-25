  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Петербурга, который выпекал печенье с наркотиками, отправлен в колонию
Сегодня, 14:41
240
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Житель Петербурга, который выпекал печенье с наркотиками, отправлен в колонию

0 0

Изделия подсудимый разместил в тайнике в доме на Заневском проспекте.

Петербургская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины. Ему вменили п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Как рассказали 21 октября в надзорном ведомстве, в 2024 году фигурант приобрел наркотическое средство общей массой более двух граммов. В дальнейшем он приготовил печенье с использованием запрещенного вещества. Изделия подсудимый разместил в тайнике в доме на Заневском проспекте, после чего направил координаты местоположения закладки наркопотребителю. В результате ее обнаружили полицейские. 

Виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также злоумышленник заплатит штраф в размере 150 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: двое мужчин подозреваются в сбыте наркотиков и психотропных веществ в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: наркотики, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии