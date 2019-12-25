"Динамо-Нева" усилилась дочерью наставника омского "Авангарда"

Дочь Ги Буше будет выступать за петербургскую команду ЖХЛ.

Петербургский женский хоккейный клуб "Динамо-Нева" подписал контракт с Наоми Буше, дочерью главного тренера омского "Авангарда" Ги Буше. Соглашение с 23-летней нападающей рассчитано на один сезон, сообщили в пресс-службе команды.

Последние четыре сезона хоккеистка выступала за команду Йельского университета в студенческой лиге. Летом 2026 года ее выбрал клуб "Нью-Йорк Сиренс" на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

После подписания контракта с петербургской командой Буше продолжит карьеру в Женской хоккейной лиге. Сейчас "Динамо-Нева" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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