Эксперт считает, что у маленьких людей больше шансов прожить долгую жизнь.

Врач назвал характерную для долгожителей черту. Об этом журналистам "НСН" рассказал геронтолог Юрий Конев. Специалист заявил, что для того, чтобы прожить как можно дольше, человек должен быть небольших размеров.

Это законы биофизики – большие особи долго не живут. Наоборот – сухонькие и маленькие женщины живут дольше полных и больших женщин Юрий Конев, геронтолог

Медик добавил, что для мужчин действуют те же параметры. Он считает, что "могучие дубы" к старости накапливают большее болезней, поэтому раньше погибают.

Напомним, что в 2020 году Росстат зарегистрировал 22 600 человек, которым более ста лет. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 10%. За последние десять лет он возрос в три раза.

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России.

Видео: Youtube/ Наука 2.0