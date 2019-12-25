Врач из ЮАР описал симптомы штамма "омикрон"

У всех заболевших выявлены симптомы, характерные для гриппа.

Специалисты наблюдают у заразившихся штаммом "омикрон" симптомы, характерные для гриппа. Об этом в беседе с Bloomberg заявил врач из Южно-Африканской республики Унбен Пиллэй.

По его словам, заболевшие переносят ковид в "очень легкой форме" и часто жалуются на сухой кашель, лихорадку, сильную усталость, а также повышенную потливость в ночное время суток и ломоту в теле. Пиллэй подчеркнул, что у всех пациентов не было выявлено потери вкуса или обоняния.

Врач отметил, что делать пока какие-либо выводы по новому варианту коронавируса рано.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. По предварительным сведениям, риск заражения штаммом повышен. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Случаи заражения подтвердились уже почти в 20 государствах, некоторые из которых запретили въезд из африканских стран.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации для прибывающих из стран, где выявили "омикрон".

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