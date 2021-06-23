Врач: для беременных COVID-19 опаснее, чем вакцина

До 12 недель женщины наиболее склонны к рискам, которые коронавирус может усугубить.

Главный врач Санкт-Петербургского государственного центра планирования семьи и репродукции Александр Балдин рассказал, что для беременных коронавирус опаснее, чем вакцина. Об этом в среду, 23 июня, сообщает "Петербургский дневник".

Балдин заявил, что многие женщины привились от COVID-19 будучи беременными, однако они об этом узнали уже позже. По словам врача, чем выше срок беременности, тем меньше вероятность осложнений. Он напомнил, что до 12 недель женщины наиболее склонны к рискам, которые коронавирус может усугубить.

Напомним, в 2020 году в Петербурге зафиксировали 13 случаев материнских смертей, из них восемь женщин умерли от COVID-19. В этом году в Северной столице зарегистрировано четыре случая материнских смертей, из них две женщины скончались из-за коронавируса.

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