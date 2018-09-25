В Петербурге увеличился показатель материнской смертности

В 2021 году в Северной столице зарегистрировано четыре случая материнских смертей, из них две женщины скончались из-за коронавируса.

В 2020 году в Петербурге зафиксировали 13 случаев материнских смертей, из них восемь женщин умерли от COVID-19. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в ходе совещания с руководством комитета по здравоохранению и экспертами.

В 2021 году в Северной столице зарегистрировано четыре случая материнских смертей, из них две женщины скончались из-за коронавируса. Эргашев заявил, что власти города намерены обеспечить беременных и родивших женщин медицинской помощью в связи с эпидемией. Однако, по словам вице-губернатора, в Петербурге самый низкий показатель младенческой смертности в стране.

Напомним, что в Северной столице беременным и родившим женщинам медпомощь оказывается в перинатальном центре, семи родильных домах, четырёх акушерских отделениях многопрофильных стационаров, пяти акушерских клиниках Федерального значения и в 47 женских консультациях.

Известно, что беременные, переболевшие коронавирусом, должны находиться под наблюдением медиков в городском акушерском гематологическом центре при СПб ГБУЗ "Родильный дом №6 им. Снегирева".

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 30 тыс. человек.

Фото: gov.spb.ru