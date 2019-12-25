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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 30 тыс. человек
Сегодня, 10:17
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 30 тыс. человек

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Ранее объем тестирования составил 22 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30133 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 12692 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее губернатор Александр Беглов назвал пандемию самым масштабным кризисом последних десятилетий. Фактически весь год жители города находились в условиях чрезвычайной ситуации.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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