Беглов назвал пандемию самым масштабным кризисом последних десятилетий

Весь год жители города находились в условиях чрезвычайной ситуации.

Пандемия коронавируса, которая сковала весь мир больше года назад, сильно ударила и по Петербургу. По словам губернатора города Александра Беглова, ее негативное влияние оказалось самым масштабным кризисом за последние несколько десятилетий. Об этом градоначальник сообщил во время ежегодного отчета в ЗакСе.

Беглов заявил, что фактически весь год жители города находились в условиях чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, Северной столице удалось сохранить баланс между безопасностью и необходимостью сохранить нормальную жизнь города.

"В настоящий момент мы переходим от чрезвычайных мер к нормальной жизни, к новой нормальности, в рамках которой нам предстоит жить", - отметил губернатор.

Ранее Беглов попросил петербуржцев привиться вакциной, о которой "мечтают миллионы по всему миру".

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