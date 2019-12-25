Беглов попросил петербуржцев привиться вакциной, о которой "мечтают миллионы по всему миру"

В Петербурге работают почти 150 прививочных пунктов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь призвал горожан вакцинироваться от коронавируса. Особенно это касается пожилых граждан, которые находятся в зоне риска. Об этом он сказал во время выступления в Законодательном собрании 12 мая.

По словам Беглова, о российской вакцине мечтают миллионы людей во всем мире. У петербуржцев есть возможность бесплатно привиться. Кроме того, сеть прививочных пунктов является самой обширной стране. В городе работают 134 стационарных, 13 мобильных и 67 специальных выездных бригад, которые делают прививку на дому маломобильным гражданам.

Чтобы вернуться к привычному ритму жизни, нужно выработать коллективный иммунитет. Его можно добиться вакцинацией. При этом коронавирус становится частью нашей жизни, как и другие инфекционные заболевания.

Ранее губернатор сообщил о том, что без локдауна весной 2020 в Петербурге могли бы заболеть коронавирусом 1 млн человек.

Фото: Piter.TV