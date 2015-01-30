Впервые за два года стоимость нефти Brent выросла до 75 долларов

Последний раз такая стоимость наблюдалась в апреле 2019 года.

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в августе этого года увеличилась на 0,15% и составила 75,02 доллара за баррель. Такие данные площадка приводит на 04:02 мск.

Отмечается, что в последний раз нефть Brent стоила более 75 долларов за баррель в апреле 2019 года.

А вот стоимость американской нефти WTI составила 73,14 доллара за баррель. Так, цена увеличилась на 0,03%.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что некоторые страны пытаются ограничить работу России в Арктике. В настоящее время там ведется поиск новых месторождений полезных ископаемых.

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