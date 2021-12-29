В ходе торгов стоимость нефти Brent выросла до 91 доллара за баррель

Подорожала и нефть WTI.

На лондонской бирже ICE в ходе торгов стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле 2022 года выросла на 1,8% и составила 91,08 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки на 3 февраля 21:59 мск.

Последний раз нефть Brent торговалась выше 91 доллара за баррель в октябре 2014 года.

Выросла также стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в марте 2022 года. По состоянию на 22:03 мск цена выросла до 90,05 доллара за баррель. Рост составил 2,03%.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в марте добыча нефти в РФ будет восстановлена на 90% .

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