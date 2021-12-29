Российский фондовый рынок открылся ростом

В начале недели случился крупный обвал рынка.

В среду, 26 января, в начале торгов на Мосбирже российский фондовый рынок умеренно вырос после обвала в начале недели. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Так, индекс Мосбиржи вырос на 2,5% и составил 3316,16 пункта. Индекс РТС в свою очередь вырос на 3,65%, до 1335,13 пункта. Курс доллара снизился на 0,55%, до 78,36 рубля. Евро потерял 0,7%, екрс составил в результате 88,6 рубля.

Стоимость нефти Brent, напротив, выросла на 0,7%. Ее стоимость увеличилась до 86 долларов за баррель. Нефть WTI выросла до 83,3 доллара за баррель, прибавив 0,6%.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с пессимизмом на мировых рынках.

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