  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с пессимизмом на мировых рынках
Сегодня, 16:19
33
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с пессимизмом на мировых рынках

0 0

Он подчеркнул, что за периодами падения приходят периоды прироста.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с общим положением на мировых рынках. Как он сказал, мировые рынки сейчас находятся на стадии "глубокого пессимизма" из-за напряженной политической обстановки.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что за периодами падения всегда приходят периоды роста. Песков считает, что на россиян напряженность на мировых рынках влияет в меньшей степени.

Причем чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя [рынков].

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Отметим, что в понедельник, 24 января, в ходе торгов на Мосбирже курс доллара вырос до 78,31 рубля. Последний раз такое наблюдалось в апреле 2021 года. При этом евро вырос до 88,49 рубля, прибавив 0,71%.

Фото: kremlin.ru 

Теги: дмитрий песков, курс доллара евро рубля, мосбиржа, российская биржа
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии