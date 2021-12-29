Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с пессимизмом на мировых рынках

Он подчеркнул, что за периодами падения приходят периоды прироста.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с общим положением на мировых рынках. Как он сказал, мировые рынки сейчас находятся на стадии "глубокого пессимизма" из-за напряженной политической обстановки.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что за периодами падения всегда приходят периоды роста. Песков считает, что на россиян напряженность на мировых рынках влияет в меньшей степени.

Причем чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя [рынков]. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Отметим, что в понедельник, 24 января, в ходе торгов на Мосбирже курс доллара вырос до 78,31 рубля. Последний раз такое наблюдалось в апреле 2021 года. При этом евро вырос до 88,49 рубля, прибавив 0,71%.

Фото: kremlin.ru