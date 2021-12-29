Курс доллара впервые с апреля превысил 78 рублей

Выросла также стоимость нефти Brent.

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара прибавил 1,14% по сравнению с предыдущим значением и вырос до 78,31 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 12:36 мск.

Последний раз доллар превысил 78 рублей в апреле 2021 года. При этом евро вырос до 88,49 рубля, прибавив 0,71%.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла до 88,12 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI составила 85,37 доллара за баррель.

Ранее мы писали, что экономист спрогнозировал падение доллара до 63 рублей.

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