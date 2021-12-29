Экономист спрогнозировал падение доллара до 63 рублей

Укреплению рубля будет способствовать замедление инфляции.

Главный макроэкономист "Ингосстрах-инвестиции" Антон Прокудин рассказал "РИА Новости", что к осени курс доллара может упасть до 63 рублей.

По его словам, укреплению рубля будет способствовать снятие рисков, которые исходят от международной политики.

Санкционная премия в курсе доллара в текущем году вырастала до 5 рублей. Однако мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение курса рубля на горизонте года. Антон Прокудин, главный макроэкономист "Ингосстрах-инвестиции"

Прокудин отметил, что ощутимое замедление инфляции поспособствует укреплению рубля. Он подчеркнул, что есть риск внезапного падения цен на нефть. Однако снижение нефтяных котировок во время отопительного сезона, то есть с октября по апрель, оценивается как маловероятное. Все дело в энергетическом кризисе в Европе.

Ранее экономист назвал минимальную сумму для финансовой подушки.

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