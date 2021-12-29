Экономист назвал минимальную сумму для финансовой подушки

Часть денег он посоветовал хранить дома.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал агентству "Прайм", что хотя бы в небольшом количестве необходимо дома иметь деньги страны проживания.

Эксперт назвал так же минимальную сумму для финансовой подушки. Так, он сказал, что дома надо хранить полугодовой доход семьи в наличных деньгах или сумму, равную расходам домохозяйства за полгода. Он отметил, что только после такого резерва можно рассмотреть вариант инвестирования или других сбережений.

Эксперт считает, что дома деньги проще всего хранить в евро, долларах и рублях. А еще лучше хранить сумму в разной валюте.

Финансисит рассказал и о недостатках такого способа. Так, например, без накоплений можно будет остаться из-за кражи и пожара.

Ранее мы писали, что курс доллара на открытии торгов 24 января снизился до 77,24 рубля.

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