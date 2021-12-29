Названы опасные для хранения дома купюры

К ним относятся купюры номиналом 500 евро и 100 долларов.

Cотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал агентству "Прайм", какие купюры опасно хранить дома. Он назвал купюры номиналом 500 евро и 100 долларов.

Он отметил, что в Европе могут возникнуть проблемы с первой банкнотой, потому что их перестали печатать еще в 2016 году, а в 2019 году ее стали изымать из оборота. Кроме того, такие купюры популярны у теневого сектора, их также часто используют для хранения в сейфах, сказал эксперт.

А вот что касаемо второй купюры, то есть 100 долларов, то здесь очень легко наткнуться на подделку. По этой причине эксперт посоветовал купюры, которые давно хранятся, поменять на другие и прогнать их черезз валютный счет в банке.

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