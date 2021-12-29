Аналитик назвал три способа надежно вложить деньги

Надежнее всего, по его словам, инвестировать в недвижимость, золото и доллары.

Cтарший аналитик инвестиционной группы "Атон" Михаил Ганелин назвал в беседе с агентством "Прйм" три способа надежно вложить деньги. Он считает, что инвестировать безопаснее всего в золото, недвижимость и доллары.

Ганелин отметил, что работает это особенно при долгосрочном планировании.

Недвижимость традиционно считается хорошей защитой от инфляции. На длинном горизонте, за десять лет, к примеру, цены на недвижимость в среднем росли на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция за тот же период. Михаил Ганелин, старший аналитик инвестиционной группы "Атон"

Аналитик сказал, что можно также попробовать найти долгосрочный депозит с хорошей ставкой для получения гарантированно доходности. Ганелин рекомендует также обратить свое внимание на облигации и акции. Однако это немного рискованно, сказал эксперт. Дело в том, что дивидендная доходность может колебаться от 7 до 15% в год. При этом цена акции может упасть, а не только расти.

Ранее мы сообщали, что "Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за газ, полученный в декабре.

Фото: pixabay