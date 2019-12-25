Названы самые доходные инвестиции 2021 года

Эксперты отмечают, что большую доходность принеси вложения в биткоин, новостройки и вложения в акции сырьевых компаний.

Опрошенные РБК эксперты назвали самые доходные инвестиции в 2021 году. Они отметили, что самыми доходными были вложения в акции российских сырьевых компаний, например, "Мечела" и "Распадской".

Выделили эксперты также ценные бумаги "Газпрома", "Роснефти", "Акрона" и "ФосАгро". Из инсотранных бумаг, по словам аналитиков, наибольшую доходность принесли технологические компании и сектор здравоохранения. Худший результат был у гособлигаций и золота.

А вот аналитики FinExpertiza считают, что в 2021 году самыми выгодными вложениями оказались биткоин, новостройки, а также акции американского фондового рынка. Отмечается, инвесторы таким образом смогли приумножить свои сбережения на 25-65%.

Ранее мы писали, что Дуров возглавил рейтинг самых разбогатевших в 2021 году российских миллиардеров.

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