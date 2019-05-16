Дуров возглавил рейтинг самых разбогатевших в 2021 году российских миллиардеров

Его состояние выросло на 13,81 млрд долларов.

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2021 году больше всего разбогатели. Рейтинг возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Отмечается, что состояние Дурова выросло на 13,81 млрд долларов и составило 17,24 млрд долларов.

Как сообщает журнал, состояние Дурова увеличилось из-за роста оценки его главного актива. Дело в том, что в марте 2021 года Telegram привлек 1 млрд долларов, разместив собственные акции на рынке. Кроме того, после сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, который произошел в октябре 2021 года, в мессенджере зарегистрировались 70 млн новых пользователей.

Второе место в рейтинге заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние выросло на 11,92 млрд долларов и составило 13,02 млрд долларов. В тройке лидеров оказался также основной акционер "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко. За год прирост его состояние оценили в 10,6 млрд долларов.

Ранее мы писали, что в Telegram появится официальная реклама.

Фото: Instagram / durov