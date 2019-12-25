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В Telegram появится официальная реклама
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В Telegram появится официальная реклама

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Павел Дуров обещает, что пользователи даже и не заметят рекламу по ряду причин.

Совсем скоро в Telegram появится официальная реклама. Об этом в своем Telegram-канале рассказал создатель мессенджера Павел Дуров. 

Он обещает, что пользователи даже и не заметят рекламу по ряду причин. Во-первых, мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама будет присутствовать лишь в больших каналах, в которых и так она есть. Также для показа рекламы не будут использованы личные данные. Сами официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми.

Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

Павел Дуров, создатель Telegram

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Фото: pexels.com

Теги: telegram, реклама
Категории: Новости СПб, Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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