Цукерберг заявил о переименовании Facebook в Meta

Новый логотип компании представлен в виде синей ленты Мебиуса.

Компания Facebook сменит название на Meta. Об этом сообщил ее основатель Марк Цукерберг на онлайн-конференции.

С сегодняшнего дня, 28 октября, компания будет носить другое название и другой логотип. Он представлен в виде синей ленты Мебиуса.

Наш бренд тесно связан с соцсетью Facebook, но мы уже не только она. Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. Марк Цукерберг

Цукерберг отметил, что название акцентирует внимание компании на метавселенной.

Ранее мы сообщали, что компания Facebook планирует сменить название.

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