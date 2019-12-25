СМИ: компания Facebook планирует сменить название

Произойти это может уже на следующей неделе.

Компания Facebook на следующей неделе планирует сменить название. Об этом сообщает портал Verge, ссылаясь на источник.

Компания планирует сменить название для того, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной".

Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что "метавселенная" предоставит расширенные возможности для работников творческих профессий, а также для тех, кто хочет жить и работать дальше от центра города. Расширенные возможности помогут людям, которые проживают на территориях, где доступ к образованию или объектам рекреации ограничен.

Ранее мы писали, что в России бизнесу предложили выдавать сотрудникам премии за вакцинацию.

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