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В России бизнесу предложили выдавать сотрудникам премии за вакцинацию
Сегодня, 9:45
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В России бизнесу предложили выдавать сотрудникам премии за вакцинацию

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За вакцинацию от коронавируса предлагают выплачивать до 4 тыс. рублей.

Глава "Опоры России" Александр Калинин заявил, что в РФ бизнесу стоит поощрять сотрудников за вакцинацию от коронавируса выплатой до 4 тыс. рублей. Он отметил, что бизнес сам заинтересован в продолжении работы и отсутствии локдаунов. Об этом пишет ТАСС.

Калинин подчеркнул, что эта сумма не должна облагаться налогами и взносами.

"Опора России" призывает бизнес поощрять вакцинацию материальной премией. Например, через механизм материальной помощи работнику, где выплата до 4 тыс. руб. не облагается взносами и налогом. 

Александр Калинин, глава "Опоры России"

Как сообщает оперштаб, в России более 51 млн человек привились первым компонентом вакцины. Полностью завершили вакцинацию 47,5 млн россиян.

Ранее мы писали, что на борьбу с коронавирусом Россия в день тратит 3,6 млрд рублей. 

Фото: pixabay 

Теги: борьба с коронавирусом, вакцинация от ковида, выплаты сотрудникам за вакцинацию от коронавируса
Категории: Новости России, Лента новостей,

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