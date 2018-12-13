Павел Дуров раскритиковал безопасность Whatsapp

Основатель мессенджера указал на проблемы с безопасностью пользовательских данных у конкурентов.

В своем блоге основатель Telegram подробно объяснил, почему пользователи Whatsapp не застрахованы от слежки и действий хакеров.

"Каждый раз, когда в WhatsApp устраняют критическую уязвимость, тут же вместо нее появляется новая. Подобные проблемы с безопасностью ведут к слежке, это выглядит и функционирует как бэкдоры (намеренные дефекты в алгоритме от разработчиков - прим. ред.)" - написал Дуров.

Он также заметил, что у WhatsApp не публикуется исходный код приложения. К тому же у мессенджера часто "запутываются" файлы сервиса, чтобы исследователи "со стороны" не могли найти бэкдоры.

Павел Дуров также предположил, что WhatsApp и его компания Facebook оставляют эти уязвимости в коде по требованию американских спецслужб.

Ранее Piter.TV сообщал, что Дуров попал в список самых влиятельных молодых лидеров 2018 года.