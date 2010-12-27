Создатель "ВКонтакте" и Telegram находится на 25 строчке из 40.

Павел Дуров попал в список самых влиятельных молодых лидеров 2018 года. Создатель "ВКонтакте" и Telegram находится на 25 строчке из 40. Рейтинг составляли сотрудники американского журнала Fortune.

Дурова часто называют Марком Цукербергом из России. Однако Fortune решил лишить 33-летнего предпринимателя этого звания и признать его собственные заслуги. Сотрудники издания напомнили, что Дуров лишился социальной сети "ВКонтакте" в 2014 году, а после сосредоточил все свои силы на создании независимой платформы Telegram. В настоящее время он борется с блокировкой соцсети в России и Иране. Отмечается, что власти этих стран считают Telegram идеальным мессенджером для развития терроризма.

Первое место в рейтинге Fortune поделили два человека: основатель Facebook Марк Цукерберг и сооснователь Instagram Кевин Систром. 22-е место в списке занял еще один россиянин, 24-летний создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.

Ранее мы писали, что Павла Дурова обвинили в краже разработок для Telegram.

Фото: ВКонтакте / Павел Дуров