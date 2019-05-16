Telegram запустит сервис рекламных сообщений

Реклама затронет только большие каналы.

В Telegram скоро появится сервис официальных рекламных сообщений. Доход позволит мессенджеру дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Павел Дуров.

Отмечается, что рекламу не будут показывать в списке чатов, личных беседах, а также в группах. При этом реклама затронет только большие каналы, где реклама уже и так есть. Личные данные пользователей не будут использовать для показа рекламных сообщений.

Дуров подчеркнул, что официальные рекламные сообщения будут намного более комфортными для пользователей, чем реклама, которую сейчас публикуют сами владельцы каналов в виде обычных сообщений.

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