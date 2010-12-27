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Павел Дуров объявил о первомайском митинге в защиту Telegram в Петербурге
Сегодня, 15:05
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alexandra08
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Павел Дуров объявил о первомайском митинге в защиту Telegram в Петербурге

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Кроме этого, Павел Дуров предложил повторить акцию против блокировки Telegram.

В Петербурге во вторник, 1 мая, состоится митинг за свободу интернета. Об этом на своей странице ВК сообщил Павел Дуров.

Создатель Telegram И "ВКонтакте" опубликовал видеоролик блогера Михаила Светова, где тот рассказывает о московской акции против блокировки мессенджера. Она проходит сегодня, 30 апреля, на проспекте Сахарова.  Аналогичная акция состоится  во вторник, 1 мая, в Петербурге. Время пока не известно.

Кроме этого, Павел Дуров предложил повторить акцию против блокировки Telegram. Все желающие должны выпустить бумажные самолетики из окон 30 апреля в 19:00.

Фото: ВКонтакте.

Теги: блокировка телеграмм , дуров павел , павел дуров telegram , павел дуров телеграм
Категории: Новости России Новости СПб

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