Павел Дуров объявил о первомайском митинге в защиту Telegram в Петербурге

Кроме этого, Павел Дуров предложил повторить акцию против блокировки Telegram.

В Петербурге во вторник, 1 мая, состоится митинг за свободу интернета. Об этом на своей странице ВК сообщил Павел Дуров.

Создатель Telegram И "ВКонтакте" опубликовал видеоролик блогера Михаила Светова, где тот рассказывает о московской акции против блокировки мессенджера. Она проходит сегодня, 30 апреля, на проспекте Сахарова. Аналогичная акция состоится во вторник, 1 мая, в Петербурге. Время пока не известно.

Кроме этого, Павел Дуров предложил повторить акцию против блокировки Telegram. Все желающие должны выпустить бумажные самолетики из окон 30 апреля в 19:00.

Фото: ВКонтакте.