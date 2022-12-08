Объемы инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга увеличились

Инвесторы проявляют интерес к строительству офисов, гостиниц и торговых центров.

Инвесторы вложили в коммерческие объекты Петербурга за последние полгода больше, чем за весь 2022 год. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

По подсчетам специалистов, за прошедшие шесть месяц в коммерческую недвижимость города инвестировали 44 млрд рублей, что больше на $90 млн, чем объем транзакций 2022-го.

Инвесторы проявляют интерес к строительству офисов, гостиниц и торговых центров. Такие вложения собрали 82%.

Ранее мы рассказывали о том, что застройщики Петербурга сократили инвестиции в покупку новых участков.

Фото: Pxhere