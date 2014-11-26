Россияне назвали сумму более миллиона рублей оптимальной для финансовой подушки

Большинство опрошенных предпочитают хранить деньги на рублевых счетах.

Россияне назвали сумму более 1 млн рублей оптимальной для финансовой подушки. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на исследование специалистов компании "СберСтрахование жизни" и сервиса "Работа.ру".

По данным исследования 32% жителей России считают, что им нужно иметь в своих накоплениях более 1 млн руб. Они считают эту сумму достаточной в качестве подушки безопасности. При этом треть участников опроса заявили, что пока не ведут никаких накоплений.

Также по 20% людей заявили, что считают достаточными накопления 301–500 тыс. рублей и 501 тыс. – 1 млн рублей. Вариант 101–300 тыс. рублей назвали 19% респондентов. Около 9% выбрали вариант с суммой менее 100 тыс. рублей. Большинство опрошенных (60%) предпочитают хранить деньги на рублевых счетах.

Фото: pxhere.com