Россиянам объяснили, как будут внедрять цифровой рубль с 1 октября

Доцент экономического факультета РУДН Софья Главина объяснила, как в России будут внедрять цифровой рубль с 1 октября. Об этом она рассказала в интервью агентству "Прайм".

Отмечается, что с начала октября некоторые расходные статьи федерального бюджета будут исполняться с помощью цифрового рубля. По словам эксперта, массовое внедрение механизма начнется с 1 сентября 2026 года. Она подчеркнула, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет. Главина заявила, что подобные сведения, о которых пишут в СМИ, не соответствуют действительности.

Фото: pxhere.com