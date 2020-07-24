В Пулково впервые оплатили парковку цифровыми рублями через смартфон

Аэропорт Пулково внедрил цифровые рубли для удобной оплаты услуг ВТБ.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге впервые прошла оплата услуг цифровыми рублями. Пилотный проект реализован совместно с ВТБ, клиент банка оплатил парковку с помощью QR-кода на POS-терминале.

В Пулково осуществили первую транзакцию с использованием цифровых рублей. Клиент ВТБ оплатил парковку через POS-терминал. Для проведения операции на экране терминала появился универсальный QR-код. Пассажир отсканировал его камерой смартфона, выбрал опцию оплаты цифровыми рублями в мобильном приложении банка и подтвердил платеж.

Старший вице-президент ВТБ Игорь Острейко отметил, что новая технология позволяет оплачивать услуги без комиссии, используя привычные платежные инструменты. Система поддерживает оплату через QR-коды и платежные ссылки.

Аэропорт Пулково стал первой воздушной гаванью России с интегрированными расчетами цифровыми рублями. Финансовый директор управляющей компании Ольга Корочкина заявила, что в будущем цифровые рубли будут использоваться для оплаты бизнес-залов и сервиса быстрого прохождения контроля.

