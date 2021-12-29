Стоимость нефти Brent выросла до 96 долларов за баррель

Росли цены и на нефть марки WTI.

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялась выше 96 долларов за баррель. Об это свидетельствуют данные площадки на 04:04 14 февраля.

Так, цены на нефть Brent выросла до 96,07 доллара за баррель. Рост составил 1,73%. При этом на 04:08 мск стоимость нефти Brent составила уже 95,83 доллара за баррель. В последний раз Brent торговалась выше 96 долларов за баррель в октябре 2014 года.

Американская нефть WTI подорожала на 1,62% в ходе торгов – стоимость выросла до 94,61 доллара за баррель. Такие данные приводятся на площадке на 04:14 мск.

Ранее мы писали, что дорогая нефть принесет российскому бюджету дополнительно 65 млрд долларов.

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