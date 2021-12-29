СМИ: дорогая нефть принесет российскому бюджету дополнительно 65 млрд долларов

Для этого необходимо, чтобы цены на нефть оставались на уровне 90 долларов за баррель.

Российскому бюджету дополнительно принесет 65 млрд долларов повышение стоимости нефти. Как сообщает Bloomberg, это укрепит экономику на фоне возможных санкций Запада против России.

Для того, что российский бюджет получил дополнительно 65 млрд долларов, необходимо, чтобы цены на нефть оставались примерно на уровне 90 долларов за баррель. Если же стоимость нефти увеличится до 100 долларов за баррель, то российский бюджет дополнительно получит 80 млрд долларов, сообщает агентство.

Эта сумма может быть еще больше в рублевом выражении в связи с тем, что российская валюта постепенно слабеет из-за возможных санкций против России из-за ситуации с Украиной.

В 2022 году в федеральном бюджете России базовая цена нефти заложена на уровне 44,2 доллара за баррель.

Ранее глава "Газпром нефти" Дюков заявил, что спрос на нефть вышел на докризисный уровень.

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