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На работу президента и администрации в 2022 год выделят 14,4 млрд рублей из бюджета
Сегодня, 14:25
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

На работу президента и администрации в 2022 год выделят 14,4 млрд рублей из бюджета

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В 2021 году расходы были на 7% больше.

На работу президента и его администрации в 2022 году из бюджета будет выделено 14,4 млрд рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, пишет ТАСС.

Если сравнивать с 2021 годом, то расходы уменьшились на 7%. Предполагается, что в этом году из бюджета на деятельность главы государства и его администрации будет направлено 15,8 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в России выдача кредитов по семейной ипотеке выросла за год на 34%. 

Фото: pixabay 

Теги: кремль, президент россии владимир путин, российский бюджет
Категории: Новости России, Лента новостей,

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