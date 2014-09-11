В России выдача кредитов по семейной ипотеке выросла за год на 34%

1 июля программа была расширена.

Директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталий Насонов сообщил "Известиям", что в августе выдача кредитов по семейной ипотеке выросла на 34%, если сравнивать с августом 2020 года.

Напомним, что кабмин расширил программу семейной ипотеки 1 июля 2021 года. Так, теперь воспользоваться программой могут семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года.

Сообщается что кредиторы уже использовали примерно 90% запланированного лимита в рамках программы "Льготной ипотеки по ставке не более 7%". По этой программе лимит составляет более 2,08 трлн рублей.

Ранее мы писали, что Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год.

Фото: pixabay