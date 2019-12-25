Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год

По итогам декабря уровень инфляции может составить 5,8%.

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции на 2021 год. Предполагается, что уровень инфляции составит по итогам декабря 5,8%. Ранее ведомство прогнозировало инфляцию на уровне 5%. Об этом сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев.

Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем ее на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем ее на уровне 4%. Алексей Херсонцев, замглавы Минэкономразвития

При этом курс доллара, по прогнозам ведомства, на конец декабря может составить 73,6 рубля. Июльский прогноз Минэкономразвития предполагал курс доллара на уровне 72,8 руб. в 2021 году.

Ранее мы писали, что в ЦБ пенсионерам предложили полагаться не только на государство, но и на собственный капитал.

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