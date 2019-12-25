В ЦБ пенсионерам предложили полагаться не только на государство, но и на собственный капитал

Изменения предлагают проводить через настройку пенсионных институтов.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что действующим пенсионерам помогать уже поздно, поэтому необходимо россиян стимулировать к моменту выхода на пенсию полагаться в том числе на сформированный в течение жизни капитал, а не только на государство.

Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина - как раз эту трансформацию начать. Сергей Швецов, первый зампред ЦБ

Швецов считает, что изменения необходимо проводить также через настройку самих пенсионных институтов. Он отметил, что для россиян есть много вариантов для самостоятельных накоплений. Швецов отметил, что это могут быть, например, страховые накопления, пенсионные фонды, а также покупка недвижимости.

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