Бессараб: военным пенсионерам повысят выплаты с 1 октября

Индексация произойдет автоматически и без необходимости обращения в Социальный фонд.

Военным пенсионерам повысят выплаты с 1 октября 2025 года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью агентству "Прайм".

По ее словам, страховые и социальные пенсии россиян в этом году уже были проиндексированы. Пенсии у военных увеличатся с 1 октября. Индексация произойдет автоматически и без необходимости обращения в Социальный фонд. Бессараб уточнила, что пенсии военных будут проиндексированы на 4,5%..

Ранее в Госдуме предложили расширить возможности наследования накопительной пенсии.

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