В Госдуме предложили расширить возможности наследования накопительной пенсии

По словам депутата, расширение права наследования сделало бы систему более привлекательной для добровольного участия.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил расширить возможности наследования накопительной пенсии. Его слова приводит "ТАСС".

Гаврилов напомнил, что на сегодня наследование накопительной пенсии возможно, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты. По его словам, расширение права наследования сделало бы систему более привлекательной для добровольного участия.

Депутат добавил, что Минфину не хватает бюджета для единовременных выплат наследникам накопительных пенсий и досрочных выплат участникам системы пенсионного накопления. Он посоветовал создать специальный резервный фонд в рамках федерального бюджета.

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Фото: Piter.tv