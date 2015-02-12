Накопительные пенсии россиян с 1 августа увеличатся на 17,3%

Екатерина Стенякина объяснила, что "Единая Россия" системно дорабатывает пенсионные и иные социальные механизмы в России.

Накопительные пенсии на российской территории для пожилых граждан будут пересчитаны с первого августа. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала член профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Парламентарий из нижней палаты отметила, что для большинства получателей финансовая прибавка составит 17,3 процентов, а для некоторых - 19,3 процента. В последнем случае речь идет о таких категориях населения, которые откладывали денежные средства добровольно - через софинансирование, материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования.

Наша партия вернула ежегодную индексацию работающим пенсионерам, что затронуло более 7 млн человек по всей стране. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Известно, что коэффициент повышения накопительных пенсий определен исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений. Они по результатам 2025 года более чем втрое превысили уровень инфляции по стране. Перерасчет выплат коснется примерно 136 тысяч человек. Никаких заявлений для этого не требуется подавать.

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Фото: Piter.tv