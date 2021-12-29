Глава "Газпром нефти" Дюков заявил, что спрос на нефть вышел на докризисный уровень

Он отметил, что сейчас наблюдаются высокие мировые цены на нефть.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что спрос на нефть вышел на докризисный уровень, несмотря на новые штаммы коронавируса.

Он отметил, что сейчас наблюдаются высокие мировые цены на нефть.

Безусловно, высокие цены не могут не радовать производителя, но мы же понимаем, что важнее долгосрочная стабильность. И когда цены становятся слишком высокими, за этим может последовать период их резкого снижения. А для рынка стабильность важнее. Александр Дюков, глава "Газпром нефти"

По словам Дюкова, в январе и феврале докризисный уровень превышает добыча жидких углеводородов. Сейчас добываются рекордные объемы суточной добычи в истории компании.

Ранее мы писали, что Счетная палата проверит готовность России к энергопереходу.

Фото: pixabay